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Россиянам назвали способы сэкономить до 5 тысяч рублей на оплате ЖКУ

Эксперт Пинаев: ремонт протекающего крана сэкономит до 5 тыс. руб. на ЖКУ
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Замена или ремонт подтекающего крана или неисправного сливного бачка поможет сэкономить при оплате счетов ЖКУ до 5 тысяч рублей, пишет интернет-издание aif.ru со ссылкой на сообщение доцента департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимира Пинаева.

Кроме того, стоит заменить лампочки накаливания на энергосберегающие и всегда выключать из розетки приборы, которые в данный момент не используются — в противном случае они продолжают потреблять энергию, отметил эксперт.

На прошлой неделе доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что россияне могут сократить расходы на коммуналку до 40%, следуя четырем советам.

В том числе тем, кто оплачивает счета за ЖКУ, стоит изучить правила оплаты коммунальных услуг и свои объемы потребления. По словам Балынина, может быть установлена политарифная оплата за электроэнергию.

Ранее россиянам рассказали, как семьи могут сэкономить на оплате ЖКУ.

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