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Россиянам напомнили о двузначном росте тарифов за коммуналку

Аналитик Чуркина: с 1 июля платежи за ЖКУ вырастут в среднем на 11,9%
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Alexander Legky/Global Look Press

Со следующего месяца жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) подорожают для граждан РФ в среднем на 11,9%, заявила «Прайму» аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

Она напомнила, что в прошлом году стоимость ЖКУ для россиян увеличилась на 9,8%. В 2025-м она будет колебаться в диапазоне от 8,6% до 21,1% в зависимости от региона страны.

«В текущей апрельской версии прогноза Минэкономразвития рост платежей за коммунальные услуги на 2025 год запланирован на таком же уровне, что и в предыдущей версии прогноза от сентября прошлого года. А вот показатели на 2026-2027 годы уже существенно повышены», — отметила эксперт.

Она сделала вывод о том, что в последующие годы нагрузка на россиян продолжит увеличиваться «более низкими, но существенными темпами», а рост тарифов на коммунальные услуги обгонит инфляцию.

Аналитик обратила внимание на то, что, несмотря на постоянное подорожание ЖКУ, состояние коммунальной инфраструктуры остается на недостаточно высоком уровне.

«Потери тепла в сетях в прошлом году составляли 12,2%. Для сравнения, 10 лет назад — в 2014 году - потери были ниже и составляли 11,4%, а 20 лет назад — в 2004 году — и вовсе 8,9%», — привела пример Чуркина.

Она выразила сожаление из-за того, что таким образом эффективность предоставления ЖКУ со временем только понижается.

До этого «Газета.Ru» писала, что 1 июля 2026 году тарифы ЖКХ в среднем по стране вырастут на 5,4%, а в 2027 году коммунальные услуги подорожают на 4,8%. А с 1 июля 2026 года, по прогнозу социально-экономического развития России, тарифы на электроэнергию возрастут на 5,2%, а тарифы на газ — на 4,3%. Однако дальше будет легче. С 1 июля 2027 года тарифы на электроэнергию и газ увеличат только на 4%.

Ранее в Банке России обеспокоились повышением тарифов ЖКУ.

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