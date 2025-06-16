Российские разведчики рассказали, как сообщили детям, что они русские

Разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы признались своим сыну и дочери, что что они не аргентинцы, а русские, лишь на пути в Москву после освобождения из тюрьмы в Словении. Об этом сообщает РИА Новости.

В программе «Новые русские сенсации» на НТВ директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что представители Словении, действуя по заданию Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, шантажировали Дульцевых во время заключения, угрожая лишить супругов родительских прав и навсегда разлучить с детьми.

После освобождения сын и дочь спрашивали родителей о том, кто они на самом деле.

«В тот момент мы решили детям пока ничего не говорить, потому что мы были в окружении не только спецслужб Словении, мы были в окружении ЦРУ. Предполагалось, что комната прослушивается. Мы решили сделать это попозже», — сказала Анна Дульцева.

По словам женщины, она и ее муж впервые открыли детям главную тайну только в самолете, следовавшем в Москву. Супруги сообщили дочери и сыну, что они — не аргентинцы, что их семья — Анна, Артем, София и Даниил Дульцевы. Родители также рассказали детям о большой семье, которая ждала их в России.

Как следует из ранее открытых обнародованных данных, сотрудники СВР Артем и Анна Дульцевы работали за рубежом под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Их арестовали в декабре 2022 года в Словении.

1 августа 2024 года Дульцевы вернулись на родину в ходе масштабного обмена заключенными между Россией и Западом.

Ранее разведчица Дульцева призналась, что не узнала Москву, приехав в отпуск в 2018 году.