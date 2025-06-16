СМИ: в Иране задержали двух агентов спецслужб Израиля

Tasnim: в пригороде Тегерана задержали двух агентов «Моссада»

Полиция задержала двух агентов агентов израильской разведки «Моссад» в районе Фашапуйе в городе Рэй (южный пригород Тегерана). Об этом сообщает агентство Tasnim.

По его информации, у задержанных изъяли свыше 200 кг взрывчатки, 23 беспилотника, пусковые установки для них, средства наведения и пульты управления.

В воскресенье иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удары по израильским разведывательным центрам.

13 июня агентство Reuters сообщило, что «Моссад» провел серию тайных операций в Иране в преддверии ударов по объектам на территории исламской республики.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках его войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день КСИР объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее Нетаньяху заявил о ликвидации главы разведки КСИР и его заместителя.