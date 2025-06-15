Иранский КСИР заявил об «ударах мести» по разведцентрам Израиля

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удары по израильским разведывательным центрам, передает Sepahnews.

«Военно-космические силы КСИР, осуществляя месть за сегодняшние преступления сионистского режима, провели новую волну операций с использованием ракет, ударив по разведывательным центрам режима», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что нанесенные вечером удары стали третьей волной ответной операции Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках его войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары.

В ночь на воскресенье, 15 июня, Иран и Израиль опять атаковали друг друга. Первым под удар попал город Хайфа и его крупный нефтеперерабатывающий завод. При этом Иран применил гиперзвуковую ракету, а также использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan и беспилотники. Армия Израиля заявила о нанесении ударов по нефтехранилищу на севере Тегерана и топливному складу на юге города. СМИ сообщили, что был атакован штаб министерства обороны Исламской республики, а также здание Организации оборонных инноваций и исследований.

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