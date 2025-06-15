Нетаньяху заявил о ликвидации главы разведки КСИР и его заместителя

Нетаньяху: мы ликвидировали главу разведки КСИР и его заместителя в Тегеране

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в эфире Fox News заявил о ликвидации армией страны главы разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Каземи и его заместителя Хассана Мохакика.

«Несколько минут назад, могу вам сказать, что мы достали главу их разведки и его заместителя в Тегеране», — сказал премьер-министр.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Они нанесли удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Командующий КСИР Хосейн Салами не выжил, как и несколько ученых-ядерщиков. Нетаньяху заявил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак уже пострадали десятки человек. На следующую ночь стороны опять атаковали друг друга.

Ранее Трамп запретил Израилю устранять верховного лидера Ирана.