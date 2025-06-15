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При ударе Ирана по Израилю погибли пять украинцев

МИД Украины сообщил о гибели пяти граждан при ударе Ирана по Израилю

При ударе Ирана по израильскому городу Бат-Ям погибли пять граждан Украины, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на МИД республики.

Как уточняется, среди жертв трое детей. В министерстве иностранных дел Украины заявили, что находятся в контакте с израильской стороной и предпринимают шаги, чтобы идентифицировать останки и вернуть их на родину.

Прошлой ночью Иран и Израиль опять атаковали друг друга. Первым под удар попал город Хайфа и его крупный нефтеперерабатывающий завод. При этом Иран применил гиперзвуковую ракету, а также использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan и беспилотники. Армия Израиля заявила о нанесении ударов по нефтехранилищу на севере Тегерана и топливному складу на юге города.

СМИ сообщили, что был атакован штаб министерства обороны Исламской республики, а также здание Организации оборонных инноваций и исследований. Очевидцы также заявили об атаке Израиля по жилым домам в Тегеране. В Израиле под удар попал в том числе жилой дом в Бат-Яме. Здание было почти полностью разрушено после применения ракеты «Хайбар», которая способна преодолевать до 2 тыс. км и несет на себе 1,5 т взрывчатки. При этом погибли по меньшей мере шесть человек.

Ранее «Радиостанция Судного дня» вышла на связь на фоне обострения на Ближнем Востоке.

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