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Группу российских ученых эвакуировали из зоны ирано-израильского конфликта

Минобрнауки: 14 ученых РФ эвакуировали из зоны ирано-израильского конфликта
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Daniel Rolider/AP

Группа из 14 российских ученых, принимавших участие в конференции про БРИКС, эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство образования и науки России.

В публикации подчеркивается, что в составе делегации были сотрудники подведомственных Минобрнауки России организаций — замдиректора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.

После начала конфликта ученых доставили на территорию посольства РФ, откуда они выехали в Азербайджан.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана «Восстающий лев». Ее целями стали ядерные и военные объекты. После этого последовала ответная атака со стороны Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в планы Ирана входила не только разработка ядерного оружия, но и передача его союзникам на Ближнем Востоке.

Накануне министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что Тегеран «сгорит», если Иран продолжит обстреливать Израиль.

Ранее Израиль нанес самый дальний удар с начала операции против Ирана.

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