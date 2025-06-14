Нетаньяху обвинил Иран в желании распространить ядерное оружие в регионе

Власти Израиля располагают данными о планах Ирана, которые включали в себя не только разработку ядерного оружия, но и передачу его своим союзникам на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет ТАСС.

«Я вам скажу, что было бы, если бы мы не действовали. У нас была информация, что этот беспринципный режим планировал передать ядерное оружие, которое они разработают, своим террористическим сателлитам. Это ядерный терроризм на стероидах. Это было бы угрозой для всего мира», — сказал политик, объясняя причины, по которым Израиль начал военные действия против исламской республики.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что обладание Ираном ядерным оружием сделает установление мира между странами невозможным. Он также отметил, что, по его мнению, иранское руководство все еще стремится к заключению соглашения, однако выразил сомнения относительно их участия в предстоящих переговорах.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.