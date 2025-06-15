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Генконсульство Израиля приостановило работу в Санкт-Петербурге

Генконсульство Израиля в Петербурге приостанавливает работу с 16 июня
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Mini Onion/Shutterstock/FOTODOM

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге будет закрыто с 16 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии израильского государства.

В публикации отмечается, что консульство будет закрыто до дальнейшего уведомления, все консульские услуги в это время оказываться не будут.

Уточняется, что обновления по ситуации будут размещены в социальных сетях дипмиссии.

До этого сообщалось, что посольство Российской Федерации в Израиле в свете обострения ситуации между Ираном и еврейским государством объявило об открытии дополнительной горячей телефонной линии для обращений граждан страны.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры. Сообщалось, что Израиль планирует бить по представителям иранского руководства, чтобы помешать Тегерану нанести ответные удары.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.

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