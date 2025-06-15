Посольство РФ в Израиле объявило об открытии дополнительной горячей линии для обращений

Посольство Российской Федерации в Израиле в свете обострения ситуации между Ираном и еврейским государством объявило об открытии дополнительной горячей телефонной линии для обращений граждан страны. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«В связи с большим количеством поступающих обращений открыта дополнительная горячая линия: +972-53-600-38-47», — заявили дипломаты.

Также там напомнили номер телефона для экстренных случаев: +972-54-962-23-41.

До этого сообщалось, что посольство России в Израиле не получало информации о россиянах, которые могли пострадать при ударах Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась инфраструктура, связанная с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации иранских генералов.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб. Также он уточнил, что атакам подверглись несколько складов в Исфахане, там произошел пожар. Однако ущерб не был масштабным, поскольку иранцы успели заранее перевезти важную часть оборудования и материалов оттуда в безопасное место.

Ранее россиян предупредили о фейковых сообщениях от «посольства в Иране».