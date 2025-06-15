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В пригороде иранской столицы обезвредили бомбу

NourNews: бомбу обезвредили в иранском городе Рей
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Shutterstock

Бомбу обезвредили в иранском городе Рей, который расположен в 10 км южнее Тегерана. Об этом сообщило агентство NourNews, передает РИА Новости.

«Вовремя проведя операцию, службы безопасности обезвредили готовую к взрыву бомбу на одной из улиц Рея до того, как она унесла чьи-то жизни», — говорится в сообщении.

15 июня иранское агентство Mehr сообщило, что полиция Ирана задержала двух агентов израильской разведки «Моссад» в северной провинции Альборз.

По данным силовиков, они занимались изготовлением бомб, взрывчатых веществ, мин-ловушек и электронного оборудования на конспиративной квартире в Саводжболаге.

До этого Reuters сообщал, что служба внешней разведки Израиля провела серию тайных операций в Иране в преддверии ударов по объектам на его территории.

Операции включали в себя размещение оружия вблизи иранских ракетных комплексов и создание базы ударных беспилотников неподалеку от иранской столицы.

Ранее на видео сняли пикапы Моссада, перевозившие БПЛА по Ирану.

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