На видео сняли пикапы Моссада, перевозившие БПЛА по Ирану

Иранская разведка обнаружила как минимум два грузовика агентов Моссада, которые перевозили беспилотники по Ирану. Видео с автомобилями появилось в соцсетях.

«Разведка обнаружила еще один грузовик, который агенты Моссада использовали для запуска беспилотников во время нападения на исламскую республику», — передает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В частности, один из пикапов находился в городе Мешхед.

До этого агентство Reuters сообщило, что Служба внешней разведки Израиля («Моссад») провела серию тайных операций в Иране в преддверии ударов по объектам на его территории.

О том, что служба внешней разведки Израиля задолго до начала операции против Ирана создала вблизи столицы страны базу БПЛА со взрывчаткой, сообщил и портал Ynet. Источник рассказал, что ночью дроны были активированы и запущены по пусковым установкам ракет класса «земля — земля» в Исламской Республике.

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