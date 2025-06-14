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На видео сняли пикапы Моссада, перевозившие БПЛА по Ирану

На видео попали грузовики, перевозившие беспилотники Израиля по Ирану

Иранская разведка обнаружила как минимум два грузовика агентов Моссада, которые перевозили беспилотники по Ирану. Видео с автомобилями появилось в соцсетях.

«Разведка обнаружила еще один грузовик, который агенты Моссада использовали для запуска беспилотников во время нападения на исламскую республику», — передает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В частности, один из пикапов находился в городе Мешхед.

До этого агентство Reuters сообщило, что Служба внешней разведки Израиля («Моссад») провела серию тайных операций в Иране в преддверии ударов по объектам на его территории.

О том, что служба внешней разведки Израиля задолго до начала операции против Ирана создала вблизи столицы страны базу БПЛА со взрывчаткой, сообщил и портал Ynet. Источник рассказал, что ночью дроны были активированы и запущены по пусковым установкам ракет класса «земля — земля» в Исламской Республике.

Ранее Зеленский оценил, как обострение на Ближнем Востоке повлияет на Украину.

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