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На севере Ирана задержали двух агентов «Моссада»

Полиция Ирана сообщила о задержании двух агентов израильской разведки «Моссад»
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Shutterstock/Iurii Bagrov

Полиция Ирана заявила о задержании двух агентов израильской разведки «Моссад» в северной провинции Альборз Об этом сообщает агентство Mehr.

«Были арестованы два члена террористической ячейки «Моссада», которые занимались изготовлением бомб, взрывчатых веществ, мин-ловушек и электронного оборудования на конспиративной квартире в Саводжболаге», — рассказали в иранской полиции.

До этого сообщалось, что служба внешней разведки Израиля провела серию тайных операций в Иране в преддверии атаки 13 июня. По данным Reuters, сотрудники «Моссад» разместили в Иране передовые технологии, используемые против систем противовоздушной обороны республики.

В ночь на 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по объектам в нескольких населенных пунктах Исламской Республики. В том числе целью стала штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

Комментируя ситуацию, в правительстве Ирана пообещали дать жесткий ответ на атаку со стороны еврейского государства. Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявил, что дал «свободу действий» армии страны в рамках ответа на удары Израиля.

Ранее пикапы Моссада, перевозившие БПЛА по Ирану, сняли на видео.

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