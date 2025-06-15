В пригороде Тегерана обезвредили взрывное устройство

Правоохранительные органы Ирана смогли обезвредить взрывное устройство, которое было заложено в городе Рэй в южном предместье Тегерана. Об этом сообщает Nour News.

Отмечается, что до приведения устройства в действие оставались считаные минуты.

Днем в воскресенье, 15 июня, стало известно, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Израиля атаковал здание полицейского управления в Тегеране. В результате атаки беспилотника были ранены несколько представителей правоохранительных органов. Здание полицейского участка получило незначительные повреждения.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры. Сообщалось, что Израиль планирует бить по представителям иранского руководства, чтобы помешать Тегерану нанести ответные удары. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее министр обороны Израиля пригрозил Израилю уничтожением Тегерана.