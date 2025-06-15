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«Его в лесу искали»? В России посмеялись над фамилией претендента на пост тренера ЦСКА

Тренер Ташуев оценил потенциальное назначение швейцарца Челестини в ЦСКА
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Global Look Press

Бывший главный тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев, говоря о возможном назначении швейцарца Фабио Челестини на пост наставника ЦСКА, заявил об огорчении из-за того, что российские клубы ищут иностранных специалистов. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Он что, его в лесу искал? У нас в стране полно своих способных специалистов. Я не знаю, кто такой Челестини. Зато у него смешная фамилия, прямо как Чиполлино. Звучат они примерно одинаково. Может, это неплохой специалист. Узнаем это только после того, как он поработает в ЦСКА», — заявил он.

14 июня появилась информация, что Челестини близок к подписанию контракта с московским ЦСКА. СМИ указывают, что соглашение будет подписано в ближайшие два дня. Один из руководителей ЦСКА, Евгений Шевелев, на данный момент находится в Европе и завершает сделку.

49-летний итальянец последние два года руководил «Базелем». Ранее он работал в других швейцарских клубах — «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее Александр Мостовой заявил, что готов стать тренером ЦСКА.

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