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В Роспотребнадзоре оценили уровень радиации в Дагестане

Роспотребнадзор: превышения уровня радиации на границе Дагестана нет
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Shutterstock

Управление Роспотребнадзора по Дагестану не выявило превышений уровня радиации в точках, приближенных к границам Ирана. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.

«Измерения мощности дозы гамма-излучения проводились в населенном пункте Яраг на границе с Азербайджаном. Кроме того, мониторинг продолжается и в г. Дербенте. В течение светового дня гамма-фон колеблется в пределах 0,04-0,08 мкЗвт/ч», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что ведомство взаимодействует с Росгидрометом. Это необходимо для оценки климатических явлений, которые могут оказать влияние на перенос осадков с мест радиационной аварии.

Мониторинг уровня радиации на юге Дагестана был введен накануне. Решение приняли на фоне атак Израиля по ядерным объектам Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране рассказали о ситуации на Тегеранском НПЗ после атак Израиля.

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