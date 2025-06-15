В Иране рассказали о ситуации на Тегеранском НПЗ после атак Израиля

Тегеранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) не подвергался прямому удару со стороны Израиля. Об этом сообщает телеканал SNN со ссылкой на министерство нефти Ирана.

«Операционная деятельность Тегеранского НПЗ продолжается без перебоев и в полном соответствии с графиком. Производство, снабжение и распределение топлива не нарушены», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что информация о пожаре на НПЗ не соответствует действительности. По данным ведомства, возгорание произошло в топливном резервуаре, который находится за территорией предприятия.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране предупредили о возможном последствии атак на НПЗ в Персидском заливе.