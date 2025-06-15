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В Иране рассказали о ситуации на Тегеранском НПЗ после атак Израиля

Министерство нефти Ирана: Тегеранский НПЗ не подвергался прямой атаке Израиля
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Thomas Peter/Reuters

Тегеранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) не подвергался прямому удару со стороны Израиля. Об этом сообщает телеканал SNN со ссылкой на министерство нефти Ирана.

«Операционная деятельность Тегеранского НПЗ продолжается без перебоев и в полном соответствии с графиком. Производство, снабжение и распределение топлива не нарушены», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что информация о пожаре на НПЗ не соответствует действительности. По данным ведомства, возгорание произошло в топливном резервуаре, который находится за территорией предприятия.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране предупредили о возможном последствии атак на НПЗ в Персидском заливе.

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