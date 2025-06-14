На юге Дагестана введен круглосуточный мониторинг уровня радиации

Роспотребнадзор ввел круглосуточный мониторинг уровня радиации на юге Дагестана на фоне атак Израиля по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты подчеркнули, что в регионе пока не наблюдается превышения естественных показателей гамма-фона местности.

Перед этим Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) также сообщала об отсутствии утечек после ударов Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.

До этого сообщалось, что Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном в Астаринском районе и также пока не выявил опасных сигналов.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.