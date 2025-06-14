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На юге Дагестана введен круглосуточный мониторинг уровня радиации

Роспотребнадзор ввел круглосуточный мониторинг радиации на юге Дагестана
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Telegram-канал «Мария Захарова»

Роспотребнадзор ввел круглосуточный мониторинг уровня радиации на юге Дагестана на фоне атак Израиля по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты подчеркнули, что в регионе пока не наблюдается превышения естественных показателей гамма-фона местности.

Перед этим Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) также сообщала об отсутствии утечек после ударов Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.

До этого сообщалось, что Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном в Астаринском районе и также пока не выявил опасных сигналов.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.

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