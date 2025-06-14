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В Татарстане объяснили, почему снижается скорость мобильного интернета

В Татарстане во время опасности БПЛА снижают скорость мобильного интернета
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Shutterstock/Oleg Elkov

Власти Татарстана рассказали, что снижение скорости мобильного интернета во время сигнала «Беспилотная опасность» связано с мерами безопасности. Об этом сообщили в Telegram-канале властей республики.

Жители республики в последние дни жаловались на перебои со связью. Представитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова пояснила, что ограничения носят временный характер и вводятся для защиты населения в период действия режима повышенной готовности. По ее словам, все ответственные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность.

Режим «Беспилотная опасность» в республике вводили два дня подряд — 13 и 14 июня. Например, 14 июня он действовал с 3:10 до 7:15 утра, а накануне — с 6:10 до 10:12. Именно в это время пользователи сообщали о проблемах с доступом к мобильному интернету.

По данным Минобороны, в ночь на 14 июня средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

Ранее FPV-дрон атаковал легковушку в Белгородской области.

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