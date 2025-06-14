Россиян предупредили о фейковых сообщениях от «посольства в Иране»

Посольство РФ в Иране: мошенники собирают данные под видом связи с дипмиссией

В российском посольстве в Тегеране заявили, что в мессенджере Telegram появились фейковые каналы и чаты, через которые неизвестные лица пытаются связаться с гражданами России якобы от имени диппредставительства.

По словам ведомства, мошенники просят россиян предоставить информацию о текущей обстановке в Иране, прикрываясь целью «уточнения данных».

В посольстве подчеркнули, что подобные запросы не имеют отношения к официальной деятельности дипмиссии и, скорее всего, являются попыткой обмана. Граждан призвали быть осторожными и не передавать личные данные незнакомым источникам.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Папа Римский Лев XIV призвал Израиль и Иран к миру.