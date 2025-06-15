В Израиле объяснили, когда будет открыто воздушное пространство страны

Воздушное пространство Израиля остается полностью закрытым для гражданской авиации. Об этом говорится в совместном заявлении израильских министерств иностранных дел и транспорта.

«После одобрения со стороны органов безопасности — с открытием неба — министерство транспорта сообщит о порядке возвращения авиарейсов в координации с различными авиакомпаниями, а также предоставит дополнительные сведения», — говорится в заявлении.

Власти Израиля закрыли воздушное пространство над страной 13 июня после объявления о начале операции против Ирана. Меры были приняты для обеспечения безопасности воздушного транспорта в регионе.

Операция Израиля получила название «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Иран назвал условие прекращения атак по Израилю.