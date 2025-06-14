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Российская авиакомпания отменила рейсы в ОАЭ

«Победа» отменила рейсы в ОАЭ из соображений безопасности
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РИА «Новости»

Российская авиакомпания «Победа» отменила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за закрытия иранского воздушного пространства, передает РИА Новости.

Как заявил перевозчик, с 14 по 17 июня самолеты будут облетать территорию Исламской Республики. Дозаправка лайнеров пройдет в Самаре. А с 18 по 23 июня полеты в ОАЭ из соображений безопасности осуществляться не будут. Клиентам вернут все потраченные на билеты средства.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают атаковать военные объекты Франции, Британии и США на Ближнем Востоке.

Ранее жители Израиля рассказали «Газете.Ru» об обстановке в стране после атаки на Иран.

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