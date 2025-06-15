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Синоптик рассказал об «обложных» осадках в Москве

Синоптик Вильфанд: в Москве за выходные выпадет до 40% месячной нормы осадков
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Telegram-канал «SHOT»

В Москве за выходные выпадет от 20 до 40% месячной нормы осадков. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дело в том, что осадки, выпадающие в Москве, — осеннего типа, они называются «обложные». Летние осадки обычно пятнистые, мощные, быстрые, пройдут, а потом солнце сияет. А тут никакого солнца, фронтальная облачность проходит», — пояснил он.

Сообщается, что температура в Москве по-прежнему ниже нормы, несмотря на то, что в воскресенье, 15 июня, она поднимется до 17-19℃. Такую динамику Вильфанд объяснил притоком холодного воздуха со стороны полуостровов Таймыр и Ямал и плотной облачностью.

До этого метеорологи ЕС впервые за два года зафиксировали замедление темпов потепления — температура воздуха в мае впервые за 21 месяц не превысила порог.

Перед этим научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномальное тепло в Москве в мае. По его словам, летняя погода в городе была связана с воздействием антициклона, блокирующего перенос воздушных масс с запада.

Ранее температура поверхности мирового океана приблизилась к историческому максимуму.

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