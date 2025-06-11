Метеорологи ЕС впервые за два года зафиксировали замедление темпов потепления

«Коперник»: температура воздуха в мае впервые за 21 месяц не превысила порог

Средняя температура воздуха на поверхности Земли в мае впервые за два года не превысила пороговое значение Парижского соглашения в 1,5 градуса Цельсия свыше доиндустриальной эпохи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейскую Службу по изменению климата «Коперник».

Несмотря на то, что прошедший месяц оказался вторым по температуре маем за все время метеонаблюдений с показателем в 15,79 градуса Цельсия, результат оказался на 1,4 градуса ниже рубежа, зафиксированного в Парижском соглашении.

Перед этим температура на планете превышала этот целевой показатель на протяжении 21 месяца.

Отмечается, что динамика, зафиксированная «Коперником», отражает лишь европейские климатические модели, поэтому метеорологические службы других стран могут столкнуться с другими результатами.

При этом метеорологи не прогнозируют изменения тенденции к потеплению климата, так как температура имеет свойство колебаться из года в год, но в долгосрочной перспективе расти.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномальное тепло в Москве в мае. По его словам, летняя погода в городе была связана с воздействием антициклона, блокирующего перенос воздушных масс с запада.

Ранее в Гидрометцентре РФ оценили прогнозы о самом жарком лете.