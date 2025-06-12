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Мировой океан прогрелся почти до рекордных значений

Температура поверхности мирового океана приблизилась к историческому максимуму
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pexels.com

В мае 2025 года температура поверхности мирового океана вновь приблизилась к рекордным значениям. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на европейскую службу по изменению климата «Коперник».

По данным ученых, среднее значение составило 20,79 °C — это всего на 0,14 градуса меньше максимального показателя, зафиксированного в мае прошлого года.

Специалисты объясняют повышение температуры тем, что океан продолжает поглощать значительную часть парниковых выбросов — примерно четверть углекислого газа из атмосферы и до 90% избыточного тепла. Благодаря этому океан остается важным фактором, сдерживающим темпы глобального потепления.

Однако ученые предупредили, что такое нагревание может серьезно изменить морские экосистемы. Например, теплая и более кислая вода мешает кораллам усваивать необходимые элементы для построения рифов, что может привести к их разрушению. Кроме того, существует риск бурного размножения микроводорослей, что снижает уровень кислорода в воде и может угрожать другим морским обитателям.

Ранее ученых встревожило массовое сокращение численности водорослей в Атлантическом океане.

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