Москвичам объяснили, почему в городе аномальная погода

Синоптик Вильфанд: температура воздуха в Москве будет на 6°C выше нормы

В течение недели в столице прогнозируется превышение среднемноголетних значений температуры воздуха, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Москве в течение этой недели ожидается аномально высокая температура, которая на 6 градусов будет превышать многолетние значения», — сказал синоптик.

Он объяснил, что летняя погода в городе будет связана с воздействием антициклона, блокирующего перенос воздушных масс с запада.

«Это по-настоящему июльская погода в конце мая», — добавил эксперт.

По его словам, осадков не будет, так как им «неоткуда взяться».

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что воскресенье стало самым теплым днем с начала весны и года в Москве. По его словам, к 14:00 температура воздуха преодолела отметку в 27°C. Это на 6°C превышает климатическую норму. В истории метеорологических наблюдений было и более теплое 25 мая: рекорд был установлен 20 лет назад. Тогда столбик термометра показал 31,5°C.

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