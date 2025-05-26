На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам объяснили, почему в городе аномальная погода

Синоптик Вильфанд: температура воздуха в Москве будет на 6°C выше нормы
close
Авилов Александр/Агентство «Москва»

В течение недели в столице прогнозируется превышение среднемноголетних значений температуры воздуха, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Москве в течение этой недели ожидается аномально высокая температура, которая на 6 градусов будет превышать многолетние значения», — сказал синоптик.

Он объяснил, что летняя погода в городе будет связана с воздействием антициклона, блокирующего перенос воздушных масс с запада.

«Это по-настоящему июльская погода в конце мая», — добавил эксперт.

По его словам, осадков не будет, так как им «неоткуда взяться».

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что воскресенье стало самым теплым днем с начала весны и года в Москве. По его словам, к 14:00 температура воздуха преодолела отметку в 27°C. Это на 6°C превышает климатическую норму. В истории метеорологических наблюдений было и более теплое 25 мая: рекорд был установлен 20 лет назад. Тогда столбик термометра показал 31,5°C.

Ранее врач дала советы, как людям с бледной кожей защититься от солнца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами