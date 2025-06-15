Володин поздравил российских медиков

Володин призвал каждый день помнить о медицинских работниках

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил российских медиков с Днем медицинского работника, отметив, что их труд заслуживает внимания не только раз в год, но и ежедневно.

Он подчеркнул, что помощь людям и сохранение жизни — это благородное призвание, которому посвятили себя врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки и нянечки. Володин выразил благодарность за их заботу, милосердие и готовность поддержать в самые трудные моменты.

«Желаю всем медицинским работникам крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго!» — заключил Володин.

В 2025 году День медицинского работника отмечается 15 июня. Праздник учредили еще в СССР в 1965 году и теперь чествование медиков традиционно приходится на третье воскресенье июня.

До этого президент России Владимир Путин еще 10 июня поздравил медработников с наступающим профессиональным праздником.

Ранее были названы зарплаты медицинских работников.