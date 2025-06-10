Путин поздравил медработников с предстоящим праздником

Президент России Владимир Путин поздравил медработников с предстоящим профессиональным праздником, который в этом году отмечают 15 июня. Слова главы государства передает РИА Новости.

«Уважаемые друзья, скоро, в конце этой недели, в воскресенье, у нас будет праздник — День медицинского работника. Пользуясь случаем, а сегодня случай хороший, мы вводим в работу много объектов на территории России, ...хочу поздравить всех медицинских работников с Днем медицинского работника», — сказал президент на открытии объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.

8 июня Путин поздравил с профессиональным праздником соцработников. Российский лидер отметил, что специалисты этой сферы нередко решают очень сложные проблемы, а от деятельности соцработников зависит жизнь множества людей. Президент пожелал соцработникам успехов и выразил благодарность за их работу.

8 июня 1701 года Петр I издал указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богаделен для нищих, больных и престарелых», который заложил основы института социальной помощи в России. Сегодня практически в каждом муниципальном образовании страны есть учреждения социальной защиты и обслуживания населения. В этой системе работают более 630 тыс. человек.

Ранее российские врачи спасли подростка с ожогами 80% тела после 10 операций.