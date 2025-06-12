Названы зарплаты медицинских работников

Средняя предлагаемая зарплата медицинским работникам в России в 2025 году достигла 78 тыс. рублей, что на 16% больше, чем в 2024 году. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru накануне Дня медицинского работника 15 июня.

Наиболее заметно год к году выросли зарплатные предложения для ассистентов врачей (+23%, до 63 тыс. рублей) и специалистов по сертификации (+23%, до 80 тыс. рублей).

С января по начало июня в России число вакансий в сфере медицины и фармацевтики увеличилось год к году на 2% и превысило 220 тыс. предложений о работе. Ярче всего с начала года проявилась потребность в лаборантах (+47% вакансий год к году), главных врачах (+25%), а также в специалистах по сертификации (+7% новых вакансий).

Между тем, основная доля медицинских вакансий приходится на врачей разных специализаций: 43% или почти 92 тыс. предложений с начала года. На втором месте по доле спроса — младший медперсонал (23% или более 48 тыс. вакансий в целом по стране), на третьем – фармацевты и провизоры (9% или почти 19 тыс. вакансий по стране).

По данным Росстата, в феврале 2025 года номинальная начисленная зарплата россиян составила 89 646 рублей.

Ранее россиянам пообещали повышенные выплаты за вторую половину июня.