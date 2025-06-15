Во Внуково объяснили задержку багажа Turkish Airlines

Часть багажа не была доставлена из Стамбула в Москву из-за ограничений по максимальной взлетной массе воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Внуково со ссылкой на авиакомпанию Turkish Airlines.

«Для максимальной заправки топливом часть багажа была вынужденно снята с рейсов: с ТК1231 – 25 мест, с ТК3152 – 129 мест, с ТК3024 –149 мест, с ТК3140 – 57 мест. Так, по массовому неприбытию багажа из Анталии принято 219 заявлений на 329 мест», — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что аэропорт Внуково своевременно увеличил количество сотрудников и в ускоренном режиме обработал заявки пассажиров указанных рейсов по розыску багажа.

14 июня Telegram-канал Mash сообщил, что свыше 500 туристов вернулись из Антальи в Москву без багажа. Инцидент произошел с пассажирами нескольких прилетевших из Турции рейсов Turkish Airlines. Туристы рассказали, что они ждали больше часа у ленты выдачи багажа. После этого сотрудники аэропорта сообщили, что чемоданы россиян остались в Анталье.

В результате туристы около трех часов стояли в очереди, чтобы написать заявление об утрате багажа, после чего отправились домой. Предварительно, вещи россиян могли случайно попасть на другую ленту. Авторы материала уточнили, что возвращение багажа может занять до одного месяца.

Ранее в Сочи женщина устроила скандал на борту самолета из-за своего багажа.