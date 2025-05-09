Женщина устроила скандал на борту самолета из-за своего багажа

Женщину со скандалом удалили из самолета после отказа платить за багаж

Женщину со скандалом удалили из самолета, который должен был выполнить рейс из Сочи в Санкт-Петербург, после отказа платить за объемный багаж. Об этом сообщает телеканал »РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев инцидента.

Конфликт начался после того, как женщина затащила в пассажирский салон самолета все свои сумки, отказавшись сдавать их в багаж — она заявила, что не собирается платить за это. Когда бортпроводники потребовали убрать сумки, которые мешали проходу. В ответ женщина закатила скандал и начала кричать, вцепившись в кресло.

Были вызваны сотрудники полиции, дежурившие в аэропорту. Они силой вывели женщину и ее багаж за пределы самолета. Это вызвало поддержку у других пассажиров, которые отметили, что конфликтная ситуация вызвала задержку взлета не менее чем на полчаса.

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