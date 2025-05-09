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Женщина устроила скандал на борту самолета из-за своего багажа

Женщину со скандалом удалили из самолета после отказа платить за багаж

Женщину со скандалом удалили из самолета, который должен был выполнить рейс из Сочи в Санкт-Петербург, после отказа платить за объемный багаж. Об этом сообщает телеканал »РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев инцидента.

Конфликт начался после того, как женщина затащила в пассажирский салон самолета все свои сумки, отказавшись сдавать их в багаж — она заявила, что не собирается платить за это. Когда бортпроводники потребовали убрать сумки, которые мешали проходу. В ответ женщина закатила скандал и начала кричать, вцепившись в кресло.

Были вызваны сотрудники полиции, дежурившие в аэропорту. Они силой вывели женщину и ее багаж за пределы самолета. Это вызвало поддержку у других пассажиров, которые отметили, что конфликтная ситуация вызвала задержку взлета не менее чем на полчаса.

До этого пассажиры авиарейса ДубайМосква скрутили дебошира во время полета.

Ранее скандальная пара россиян устроила дебош перед вылетом самолета и попала на видео.

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