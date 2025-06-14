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В Абхазии задержали подозреваемого в стрельбе экс-депутата Харазию

МВД: экс-депутат Харазия задержан по подозрению в стрельбе в парламенте
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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Сотрудники министерства внутренних дел и Службы госбезопасности Абхазии задержали бывшего депутата парламента республики Адгура Харазию. Об этом сообщило МВД Абхазии в своем Telegram-канале.

«С первых дней дело, получившее широкий резонанс в обществе, находилось под личным контролем президента [Абхазии] Бадры Гунба. Более шести месяцев оперативные службы СГБ и МВД вели усиленную работу по установлению местонахождения Харазия», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года в здании парламента Абхазии произошла стрельба, в результате которой ранения различной степени тяжести получили два депутата — Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. Второго парламентария спасти не удалось.

В стрельбе заподозрили Харазию, который успел скрыться с места происшествия до прибытия полицейских. Позже коллеги законодателя проголосовали за снятие с него неприкосновенности, инициативу поддержали 28 из 35 присутствовавших на заседании парламентариев. Спустя некоторое время в отношении депутата возбудили уголовное дело.

Ранее в Абхазии в доме подозреваемого в стрельбе депутата Харазии прошли обыски.

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