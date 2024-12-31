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В Абхазии в доме подозреваемого в стрельбе депутата Харазии прошли обыски

Генпрокуратура Абхазии: в доме стрелявшего возле парламента Харазии нашли оружие
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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Правоохранители обнаружили арсенал оружия в доме депутата парламента Абхазии Адгура Харазии, которого подозревают в стрельбе у здания законодательного органа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

В заявлении отмечается, что обыски в доме Харазии провели сотрудники следственного управления Генпрокуратуры Абхазии. Здание находится в селе Багмаран, расположенном в Гулрыпшском районе.

«Обнаружены и изъяты огнестрельное оружие различного образца и калибра, большое количество боеприпасов и взрывчатые вещества с электродетонаторами», — говорится в тексте.

Как рассказали в прокуратуре, весь арсенал оружия будет отправлен на судебно-баллистическую экспертизу. Последняя была назначена экспертно-криминалистическим центром министерства внутренних дел Абхазии.

19 декабря возле здания парламента Абхазии произошла стрельба, в результате которой ранения различной степени тяжести получили два депутата — Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. Второго парламентария спасти не удалось.

В стрельбе заподозрили Харазию, который успел скрыться с места происшествия до прибытия полицейских. Позже коллеги законодателя проголосовали за снятие с него неприкосновенности, инициативу поддержали 28 из 35 присутствовавших на заседании парламентариев. Спустя некоторое время в отношении депутата возбудили уголовное дело.

Ранее журналисты выяснили причину стрельбы у здания парламента Абхазии.

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