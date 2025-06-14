В России выясняют причины проблем с багажом на рейсах Turkish Airlines

Росавиация: в РФ разбираются с причинами неперевозки багажа Turkish Airlines

Минтранс РФ и Росавиация разбираются с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на ряде рейсов между Антальей и Внуково 13-14 июня. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

По его словам, ситуация находится на контроле ведомств.

«Аэропорт увеличил количество сотрудников, чтобы оперативнее обработать заявки пассажиров на поиск багажа», — уточнил Кореняко.

При этом авиакомпании Turkish Airlines рекомендовали в кратчайшие сроки решить вопрос с доставкой багажа в Москву, а также скорректировать технологию его загрузки на свои рейсы.

До этого стало известно, что более 500 российских туристов прилетели в Москву из Антальи без багажа.

26 мая флагманский турецкий перевозчик Turkish Airlines временно отменил рейсы в российскую столицу из-за ограничений в аэропортах. Позже заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что Москва рассчитывает на нормализацию ситуации.

Ранее полицейским пришлось спасать двухлетнего ребенка с конвейера для багажа в аэропорту.