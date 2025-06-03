Полицейским пришлось спасать двухлетнего ребенка с конвейера для багажа в аэропорту

В США полицейские спасли ребенка от падения в рентгеновский аппарат в аэропорту

Двухлетний ребенок оказался на багажном конвейере в американском аэропорту, сообщает PIX11.

Инцидент произошел на прошлой неделе в аэропорту Ньюарк Либерти. Мать малыша стояла у стойки JetBlue и разговаривала с представителем компании, когда ее маленький сын незаметно забрался на ленту для зарегистрированного багажа. Через несколько мгновений мальчик упал в желоб, ведущий к рентгеновским аппаратам.

Благодаря быстрой реакции полицейских удалось избежать трагедии. Двое сотрудников разделились, один из них заметил ребенка, когда тот уже приближался к рентгеновскому аппарату, и успел вытащить его буквально в последний момент.

Дедушка мальчика поблагодарил полицейских за спасение в телефонном разговоре с журналистами. Он рассказал, что сейчас с ребенком и его мамой все в порядке, и семья все-таки улетела на отдых во Флориду. По его словам, эта история стала самой запоминающейся частью их путешествия.

Ранее рекламный щит упал на двух женщин в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх, одна из них не выжила.