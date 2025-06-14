Почти 12 тысяч жителей Запорожской области остались без воды из-за аварии

В Запорожской области около 12 тысяч человек остались без водоснабжения из-за аварии на насосной станции. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

По его данным, подача воды была приостановлена в городе Днепрорудное и нескольких соседних селах — Ульяновке, Видножино, Тополином и Балках. Всего проблема затронула почти 11 900 абонентов.

На месте уже работают специалисты. Они занимаются устранением аварии и восстановлением водоснабжения.

В начале июня сообщалось о взрывах и стрельбе в Запорожской области. Как заявлял Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, инцидент произошел на фоне отражения воздушных целей. В связи с перепадом напряжения произошло отключение насосных станций города Мелитополя, что привело к отключению подачи воды в отдельных районах города.

До этого из-за атаки ВСУ была обесточена подстанция 150 кВ «Новотроицкое» в Херсонской области. Тогда около 120 тыс. человек остались без света и воды. Как сообщал глава региона Владимир Сальдо, соцобъекты подключали к аварийным источникам питания

Ранее Рогов заявил о рывке российских войск в Запорожской области.