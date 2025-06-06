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Рогов заявил о рывке российских войск в Запорожской области

Рогов: ВС России совершили рывок восточнее Гуляйполя
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военные Вооруженных сил (ВС) России совершили рывок восточнее города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска совершили большой рывок в районе села Малиновка восточнее Гуляйполя, где освободили несколько лесополос и опорников, а также захватили укреппункт противника», — сказал глава комиссии.

Рогов добавил, что в настоящее время на этом участке фронта взято под контроль более шести квадратных километров территории.

Несколькими часами ранее украинское издание Deep State сообщило, что российские войска активизировали наступательные действия в районе Малиновки. Данный участок фронта ранее считался одним из самых спокойных.

14 мая данные Deep State показали, что ВС России взяли под контроль часть Малиновки. При этом, по информации украинского военного с позывным «Мучной», российские военные контролировали все село.

Ранее ВС РФ совершили рывок по направлению к селу Григоровка в ДНР.

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