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В небе над Египтом заметили странные огни

Aladad Alawal: в небе над Египтом увидели светящиеся объекты
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aladadalawalnews.com

В небе над Египтом жители Каира, Гизы и других регионов заметили необычные светящиеся объекты. Об этом сообщает издание Aladad Alawal.

По описаниям очевидцев, вспышки были яркими, продолговатой формы и отличались от обычных атмосферных явлений. Причина их появления пока неизвестна.

По предварительным предположениям, это может быть связано с обострением конфликта между Ираном и Израилем, который начался утром 13 июня. Однако точной информации о происхождении объектов пока нет.

В конце мая во время рейса авиакомпании «Победа» из Санкт-Петербурга во Владикавказ в небе заметили неопознанный летающий объект. Несмотря на неожиданную встречу, пилоты продолжили рейс без отклонений от маршрута — угрозы для самолета и пассажиров не было.

В тот же день экипаж рейса, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, тоже сообщал о неопознанном летающем объекте в небе. По данным канала, инцидент произошел 24 мая, когда самолет Sukhoi Superjet 100 находился примерно в 114 километрах от столицы. Пилоты заметили в небе странный объект белого цвета и многоугольной формы, летевший на высоте 600–900 метров выше их маршрута.

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