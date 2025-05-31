Звездопад и парад планет: российские ученые назвали главные космические события этого лета

Летом 2025 года жители России смогут наблюдать множество удивительных астрономических явлений — от парадов планет до ярких метеорных потоков и необычных полнолуний. Эксперт Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров рассказал, когда и где можно увидеть эти события. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Утром 3 июня произойдет редкое выравнивание пяти планет — Меркурия, Марса, Юпитера, Сатурна и Урана. Четыре из них будут видны невооруженным глазом, а для наблюдения Урана понадобится бинокль. Наблюдать парад можно с 3:30 до 4:30, глядя на восток.

11 июня наступит Клубничная Луна — полнолуние с легким розоватым оттенком, названное в честь сезона сбора клубники у коренных народов Северной Америки. Это будет самое низкое положение Луны в Северном полушарии до 2043 года. Лучшее время для наблюдения — с 21:30 до 22:30 по Москве.

4 июля Меркурий достигнет максимальной видимости на утреннем небе. В этот же день произойдет сближение Венеры и Урана, который можно будет разглядеть только в бинокль.

10 июля наступит Оленья Луна — полнолуние, названное в честь периода роста оленьих рогов. А с 30 на 31 июля достигнет пика метеорный поток Южные дельта-Аквариды, который лучше всего будет виден в южных регионах России.

8–9 августа Луна приблизится к Земле, став на 14% больше и на 30% ярче — это явление называют Осетровой Луной (в честь сезона ловли осетровых у индейцев).

11 августа шесть планет — Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн — выстроятся в ряд. Четыре из них можно будет увидеть без телескопа, а для Урана и Нептуна понадобится оптика. Лучше всего парад будет виден в южных регионах.

С 1 по 12 августа ожидается пик метеорного потока Персеиды — одного из самых зрелищных в году. Однако в этом году наблюдениям помешает полнолуние.

С конца мая до середины августа можно наблюдать серебристые облака — светящиеся голубые образования на границе космоса и атмосферы. Они появляются через 1,5–2 часа после заката или перед рассветом.

Что касается магнитных бурь, их точное расписание предсказать невозможно. Однако активность Солнца в 2025 году ожидается не ниже, чем в прошлом.

Ранее стало известно о самом мощном солнечном выбросе в направлении Земли с начала 2025 года.