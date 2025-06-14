Актера Никиту Кологривого эвакуировали из Ирана

Актер Никита Кологривый также находится среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан российских граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Баку.

«Среди 56 эвакуированных из Ирана в Азербайджан имеется также и российский актер Никита Кологривый», — сказали в посольстве.

Утром 14 июня в диппредставительстве сообщили, что первая группа граждан России в составе 14 человек эвакуирована из Ирана в Астаринский район Азербайджана. Позднее эвакуировали вторую группу из 56 россиян. По данным агентства, в составе второй группы был режиссер Федор Бондарчук. Всего планируется эвакуация 88 российских граждан.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.