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В Одесской области священника УПЦ отправили в военкомат

В Одесской области сотрудники военкомата задержали священника Московчука
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Сотрудники военного комиссариата в Одесской области Украины задержали протоиерея Александра Московчука, настоятеля Свято-Троицкого храма Украинской православной церкви в селе Трояндовое. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ в Telegram-канале.

Несмотря на возраст и ухудшение здоровья, а также каноническую невозможность брать оружие в руки, священнослужителя пытаются заставить заключить контракт на военную службу, угрожая ему и оказывая психологическое давление, рассказали в епархии.

В настоящее время священник уже четвертый день находится в помещении военкомата, безосновательно лишен возможности видеть близких и выполнять свои пастырские обязанности, добавили в УПЦ.

13 июня сообщалось, что настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита УПЦ архимандрита Пафнутия, который ранее был насильно мобилизован в Кременце Тернопольской области, отправили в воинскую часть в Ровенской области.

До этого сотрудники военкомата задержали в городе Ровно настоятеля храма святой великомученицы Параскевы УПЦ Александра Жука. Его сразу доставили на военно-врачебную комиссию, где он за ночь прошел медицинское освидетельствование.

Ранее режиссер Эмир Кустурица представил в Париже фильм о гонениях на УПЦ.

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