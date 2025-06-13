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Настоятеля монастыря УПЦ насильно отправили в воинскую часть

Насильно мобилизованного настоятеля монастыря УПЦ отправили в воинскую часть
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Stepanych/Shutterstock/FOTODOM

Настоятель Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической Украинской православной церкви архимандрит Пафнутий, который ранее был насильно мобилизован в Кременце Тернопольской области, теперь отправлен в воинскую часть в Ровенской области. Об этом сообщил диакон скита Вадим Домбровский на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Братья и сестры, по многочисленным просьбам сообщить, что известно об отце Пафнутии, сообщаем, что, по последней информации, нашего настоятеля вывезли из Тернопольского ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата. — прим. ред.) в одну из воинских частей в Ровенской области», — говорится в сообщении.

Накануне сотрудники ТЦК задержали в городе Ровно настоятеля храма святой великомученицы Параскевы Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Жука. Его сразу доставили на военно-врачебную комиссию, где он за ночь прошел медицинское освидетельствование.

До этого активисты из Православной церкви Украины захватили Ильинский храм УПЦ в селе Заболотье Черновицкой области Украины. Захватчики взломали дверь и зашли в храм, пока полицейские прикрывали их.

Ранее Кустурица представил в Париже фильм о гонениях на УПЦ.

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