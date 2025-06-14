ФСБ пришла в тату-студию, где работала жена возможного участника атаки дронов из фур

Сотрудники ФСБ пришли в тату-студию «Мастерская 9099» в Челябинске, принадлежащую Екатерине Тимофеевой — жене Артема Тимофеева, которого подозревают в организации атаки беспилотников с фур по российскому военному аэродрому. Об этом сообщает РИА Новости.

Студия находится в центре города, на пятом этаже офисного здания, но сейчас она закрыта. По словам сотрудницы из соседнего офиса, визит силовиков состоялся на днях.

Согласно информации на странице тату-студии, «Мастерская 9099» начала работу в этом помещении в конце 2023 года, а Екатерина Тимофеева указана в числе мастеров.

Вечером 1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти регионах России. По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Минобороны сообщили, что все террористические атаки были отражены. Расследованием этих налетов занялась военная прокуратура.

Артем Тимофеев в прошлом году открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько машин, при помощи которых 1 июня были организованы атаки дронов по военным объектам в России.

Позже стало известно, что Тимофеев родился в Житомире. При этом администрация Усть-Кута утверждает, что он родом из Донецка. Кроме того, мужчина жил в Киеве, а после – переехал в Челябинскую область. Сейчас он объявлен в розыск.

Ранее журналисты нашли дом возможного организатора атак БПЛА на регионы.