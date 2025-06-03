Журналисты нашли дом возможного участника атаки БПЛА в Иркутской области

Журналисты нашли в Челябинске квартиру, где ранее проживал Артем Тимофеев — подозреваемый в причастности к атаке в Иркутской области с использованием беспилотников. Об этом сообщило РИА Новости и опубликовало видеокадры с места.

На видео попало здание и подъезд, ведущий к квартире, в которой, по словам новых жильцов, жил Тимофеев. Они узнали его по фотографиям в СМИ и сообщили, что последний раз видели мужчину около недели назад.

Корреспондент РИА Новости выяснил, что Тимофеев какое-то время жил в Челябинске, в многоквартирном жилом доме, построенном в 2019 году. Он смог опросить новых жильцов квартиры на 17-м этаже, которые подтвердили, что там еще недавно жил Тимофеев.

Издание Readovka сообщало, что подозреваемый в причастности к атаке беспилотников Артем Тимофеев вместе с женой сбежал из России. Аналогичную информацию источник в правоохранительных органах сообщил изданию Ura.ru. Там уточнили, что Тимофеевы покинули Россию за несколько дней до атаки беспилотников.

Вечером 1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти регионах России. По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Минобороны сообщили, что все террористические атаки были отражены. Расследованием этих налетов занялась военная прокуратура.

Ранее в Курске после атаки беспилотников получили повреждения объекты культурного наследия.