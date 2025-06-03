На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Журналисты нашли дом возможного участника атаки БПЛА в Иркутской области

РИА Новости показало дом в Челябинске, где жил участник атаки дронов в Сибири
close
Shutterstock/FOTODOM

Журналисты нашли в Челябинске квартиру, где ранее проживал Артем Тимофеев — подозреваемый в причастности к атаке в Иркутской области с использованием беспилотников. Об этом сообщило РИА Новости и опубликовало видеокадры с места.

На видео попало здание и подъезд, ведущий к квартире, в которой, по словам новых жильцов, жил Тимофеев. Они узнали его по фотографиям в СМИ и сообщили, что последний раз видели мужчину около недели назад.

Корреспондент РИА Новости выяснил, что Тимофеев какое-то время жил в Челябинске, в многоквартирном жилом доме, построенном в 2019 году. Он смог опросить новых жильцов квартиры на 17-м этаже, которые подтвердили, что там еще недавно жил Тимофеев.

Издание Readovka сообщало, что подозреваемый в причастности к атаке беспилотников Артем Тимофеев вместе с женой сбежал из России. Аналогичную информацию источник в правоохранительных органах сообщил изданию Ura.ru. Там уточнили, что Тимофеевы покинули Россию за несколько дней до атаки беспилотников.

Вечером 1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти регионах России. По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Минобороны сообщили, что все террористические атаки были отражены. Расследованием этих налетов занялась военная прокуратура.

Ранее в Курске после атаки беспилотников получили повреждения объекты культурного наследия.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами