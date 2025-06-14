В Москве прогнозируют прохладную погоду и дождь

В субботу в Москве прогнозируется +17 градусов и легкий дождь

В субботу, 14 июня, в Москве прогнозируется +17 градусов и легкий дождь. Об этом сообщается в прогнозе на сайте Гидрометцентра России.

Уточняется, что днем в российской столице воздух прогреется до +15..+17 градусов. К ночи на воскресенье температура опустится до +9-11 градусов. При этом ветер будет северный, от 6 до 11 м/с. Атмосферное давление повысится до 742 мм ртутного столба

Тем временем, в Подмосковье температура днем составит от +13 до +18 градусов, а ночью будет колебаться в пределах 8–13 градусов тепла.

Также синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что москвичей на длинных выходных ожидает осенняя погода.

Позднякова добавила, что дожди прекратятся 15 июня, днем температура составит +20... +22°C. В целом на протяжении выходных в столице возможны дожди, усиление ветра, а температура не поднимется выше +19°C.

Ранее в Гидрометцентре РФ оценили прогнозы о самом жарком лете.