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В Гидрометцентре РФ оценили прогнозы о самом жарком лете

Вильфанд: прогнозы о самом жарком лете в РФ не соответствуют действительности
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Сообщения о том, что предстоящее лето станет самым жарким в России, не соответствуют действительности. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что в последнее время в СМИ начали появляться публикации о необычайно теплой погоде летом 2025 года. При этом некоторые пишут, что оно станет самым жарким за всю историю России.

«В принципе не существует методов прогнозирования экстремальной погоды летом. Самое жаркое или самое холодное — это за пределами современных научных знаний», — подчеркнул метеоролог.

В связи с этим Вильфанд рекомендовал россиянам не верить на слово людям, которые говорят о самом жарком лете. Он уточнил, что сперва таких специалистов надо просить рассказать об их методах прогноза.

До этого в Гидрометцентре РФ сообщили, что 25 мая в Москве ожидается небольшая облачность и повышение температуры воздуха до +29°C. В ночь на 26 мая столбики термометров будут показывать не больше +12°C. Скорость порывов ветра, в свою очередь, составит 2–7 м/с.

Ранее в Ханты-Мансийске выпал снег.

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