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Москвичам пообещали осеннюю погоду на выходных

Синоптик Позднякова: в Москве на выходных будет дождливо и ветрено
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала агентству «Москва», что москвичей на длинных выходных ожидает осенняя погода.

По ее словам, с 12 по 15 июня в столице возможны дожди, усиление ветра, а температура не поднимется выше +19°C.

«Температура будет ниже нормы на 2–3 градуса. Только 12 июня не будет значительных осадков», — поделилась Позднякова.

12 июня воздух прогреется до +20... +22°C, ночью похолодает до +10... +12°C. 14 июня в столицу придет высотный циклон. В связи с прохождением циклона ожидаются дожди, порывы ветра до 15 м/с.

Позднякова добавила, что дожди прекратятся 15 июня, днем температура составит +20... +22°C.

До этого европейская Служба по изменению климата «Коперник» сообщала, что средняя температура воздуха на поверхности Земли в мае впервые за два года не превысила пороговое значение Парижского соглашения в 1,5 градуса Цельсия свыше доиндустриальной эпохи.

Ранее в Гидрометцентре РФ оценили прогнозы о самом жарком лете.

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