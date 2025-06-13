В Краснодаре произошел пожар на бывшем заводе

МЧС: на бывшем заводе кожаных изделий в Краснодаре произошел пожар

В Краснодаре горит заброшенное здание бывшего завода кожаных изделий. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

Там уточнили, что строение находится на Промышленной улице.

«Установлено, что произошло возгорание заброшенного здания. Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожарные подразделения уже работают на месте ЧП.

7 июня в городе Азове Ростовской области произошел крупный пожар на складе. В результате возгорания пострадал работник складского помещения, он был доставлен в больницу с ожогами.

2 июня в Ленинградской области произошел крупный пожар в ангарах с красками и лаками в поселке Янино. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров. К ликвидации огня привлекали пожарный поезд.

Ранее в подмосковном Красногорске произошел пожар на обувном складе.