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В Краснодаре произошел пожар на бывшем заводе

МЧС: на бывшем заводе кожаных изделий в Краснодаре произошел пожар
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Краснодаре горит заброшенное здание бывшего завода кожаных изделий. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

Там уточнили, что строение находится на Промышленной улице.

«Установлено, что произошло возгорание заброшенного здания. Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожарные подразделения уже работают на месте ЧП.

7 июня в городе Азове Ростовской области произошел крупный пожар на складе. В результате возгорания пострадал работник складского помещения, он был доставлен в больницу с ожогами.

2 июня в Ленинградской области произошел крупный пожар в ангарах с красками и лаками в поселке Янино. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров. К ликвидации огня привлекали пожарный поезд.

Ранее в подмосковном Красногорске произошел пожар на обувном складе.

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