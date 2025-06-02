Пожарный поезд привлекли к тушению пожара в Ленобласти

МЧС: пожарный поезд тушит возгорание в ангарах с красками и лаками в Янино

Пожарный поезд привлекли для тушения пожара, охватившего два ангара с лаками и красками в поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, огонь распространился на площади 800 квадратных метров.

«Лаборатория МЧС России замеряет воздух, превышения ПДК не зафиксировано», — отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время пожар локализован. В тушении огня участвуют 50 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

До этого в администрации Ленобласти сообщили, что пожару в промышленной зоне поселка Янино присвоили ранг №2. Такой ранг присваивается при нескольких условиях. Среди них — крупная площадь горения и отсутствие поблизости источников воды, а также недостаточное количество людей и оборудования для ликвидации огня.

О пожаре в промышленной зоне Янино стало известно днем 2 июня. Читатели газеты «Фонтанка» заявили, что пламя охватило здания на территории завода красок «Пигмент». В результате потенциально опасный дым растянулся на несколько километров, утверждают очевидцы.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае тушат более 60 лесных пожаров.